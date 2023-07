Godzilla Minus One ser brutal ut i ny trailer

HQ

En ny Godzilla-film har nettopp fått sin første teaser-trailer, som knapt viser oss mer enn et sekund av verdens mest berømte monster, men som likevel skaper en interessant atmosfære.

Det vestlige publikummet er kanskje vant til å se Godzilla som litt av en antihelt, for selv om han ødelegger mye, hjelper han alltid menneskene til slutt, men Godzilla Minus One vil vise ham som et monster tvers igjennom, mens etterkrigstidens Japan kjemper for å møte en ny trussel.

Filmen har premiere 3. november i Japan og 1. desember i resten av verden. Se den første teaseren nedenfor: