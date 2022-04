Godzilla og King Kong bekreftet for Call of Duty: Warzone

HQ

Etter flere måneder med rykter i tillegg til noen relativt åpenbare hint fra Infinity Ward er det ikke lenger tvil om at Call of Duty: Warzone skal gjøre noe meget spennende i mai.

Vi har fått en filmatisk trailer som bekrefter at både Godzilla og King Kong blir en del av Call of Duty: Warzone når Operation Monarch starter den 11. mai. Dessverre vet vi fortsatt ikke hvordan dette vil påvirke spillet, men det er jo lov å håpe at dette blir mer enn noen små endringer av kartet, et par nye våpen og annen vanlig kost. Med disse to ikonene må det jo nesten bare bli mer Fortnite-aktig hvor målet faktisk er å drepe beistene. Vi får se hva utviklerne avslører de neste dagene.