Godzilla og Kong kommer tilbake neste år

Monsterverse utvides offisielt neste år, ettersom produksjonsselskapet Legendary har kunngjort at en oppfølger til Godzilla vs. Kong skal slippes i 2024. Som en del av en kort ny teasertrailer blir vi fortalt at denne filmen vil bli kjent som Godzilla x Kong: The New Empire, noe som antyder at filmen vil utforske hendelsene etter den kolossale tungvektskampen mellom den radioaktive øglen, den gigantiske apen og robotmotstykket til førstnevnte.

Mens Legendary har holdt plottdetaljer om filmen hemmelig for det meste, vet vi at filmen vil utforske en ny trussel fra Hollow Earth, og at dette vil se Kong og Godzilla slå seg sammen nok en gang for å redde verden fra ødeleggelse.

Sjekk ut teaseren for filmen nedenfor, og fortell oss hva du vil se skje i denne oppfølgeren.