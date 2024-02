Godzilla og Kong skal ha en "buddy-cop"-dynamikk i den kommende filmen

HQ

Monsterverset er et veldig merkelig filmunivers. Ofte kan det være veldig modent, der man ser på den menneskelige påvirkningen som urmonsterkamper kan ha, og presenterer det på en nesten skrekklignende måte. I neste øyeblikk er det kaotisk, actionfylt og fjollete, nesten helt uten menneskelige elementer. Vi har sett dette med Godzilla som ble til Godzilla: King of the Monsters, og Kong: Skull Island som ble til Godzilla vs. Kong. Nå ser det ut til å skje igjen med Godzilla x Kong: The New Empire som fortsetter etter Monarch: Legacy of Monsters.

Vi sier dette fordi Empire har hatt sjansen til å snakke med regissør Adam Wingard, som styrer den kommende filmen. I det intervjuet går Wingard så langt som til å avsløre hvordan Godzilla og Kong skal jobbe sammen i filmen, og det ser ut til å hente inspirasjon fra Lethal Weapon av alle steder.

"Det er en slags våpenhvile - Godzilla har kontroll over overflateverdenen og Kong er nede i Hollow Earth. Det var ikke: 'Ok, ring meg når noe går galt, Kong. Så kommer jeg, Godzilla, til unnsetning!". Dynamikken i det dysfunksjonelle forholdet mellom Godzilla og Kong er nok den beste måten å beskrive Godzilla og Kong på.

"Jeg er alltid påvirket av 80-tallet, og 80-tallet var perfekt for [den] historien. Det er mange misforståelser - måten monstrene kommuniserer på er ikke helt enkel."

Godzilla x Kong: The New Empire vil de to urtidsdyrene slå seg sammen for å ta opp kampen mot apetrusselen fra Skar King. Vi får se hvordan denne buddy-cop-dynamikken fungerer i praksis når filmen har kinopremiere 29. mars.