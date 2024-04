Godzilla skal bare være med i rundt 8 minutter av Godzilla x Kong: The New Empire

HQ

Hvis du skulle være i tvil om at Godzilla og Kong er to av de største filmstjernene i verden akkurat nå, er det bare å se på de globale innspillingstallene for deres siste film. Til tross for at Godzilla x Kong: The New Empire skal ha et budsjett på rundt 135 millioner dollar, sies det at filmen allerede har tjent inn produksjonskostnadene med en debut i påskehelgen på i underkant av 200 millioner dollar.

Det oppsiktsvekkende med denne åpningshelgen er at Godzilla knapt nok trengte å møte opp på jobb for å få folk til å strømme til sin nyeste film, ettersom X-brukeren President of Physical Media har opplyst at den ikoniske radioaktive øglen bare er med i filmen i åtte minutter av den nesten to timer lange spilletiden. Kongs opptreden er utvilsomt betydelig større, men ikke nevnt, men når det gjelder hvordan Godzillas spilletid står seg i forhold til hans tidligere opptredener i The Monsterverse, er denne åtte minutter lange opptredenen faktisk ikke mye dårligere.

Godzilla x Kong: The New Empire er for øyeblikket den tredje mest innbringende filmen i 2024, bak Kung Fu Panda 4 og Dune: Part Two, som har spilt inn henholdsvis nesten 350 millioner dollar og 630 millioner dollar på verdensbasis.