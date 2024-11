Godzilla tilsynelatende bekreftet for Fortnite Kapittel 6

HQ

Nok en Fortnite sesong, nok en stor crossover å se frem til. Når kapittel 6, sesong 1 ruller rundt, har et antatt stykke lekket nøkkelkunst kommet seg rundt på internett, og viser Godzilla som en nøkkelspiller i den kommende Fortnite sesongen.

Som først vist frem av ResetzFTW og deretter lagt ut av den kjente lekkasjen ShiinaBR, viser nøkkelbildet en haug med forskjellige Fortnite -skinn i forgrunnen, med en massiv Godzilla bak dem. Baymax fra Big Hero 6 kan også sees fly inn i kamp.

Fra størrelsen på Godzilla i kunsten, er vi ikke sikre på at han kommer til å være en spillbar karakter ennå, og i stedet kan han ta over Fortnite -kartet i en ny begivenhet i spillet. Siden ingenting av dette er offisielt, må vi vente på at Epic bekrefter hvordan Godzilla vil bli implementert, men det ser ut som om han er på vei.