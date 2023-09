Godzilla vender tilbake til sine skremmende røtter i Godzilla Minus One-trailer

En stund var Godzilla en ganske skremmende figur. En enorm, radioaktiv øgle fra urtiden som våkner opp og begynner å ødelegge byer uten å svette. Dette temaet for Godzilla eksisterte en stund frem til den siste rebooten, der Godzilla plutselig ble satt opp mot andre megamonstre, og temaet med å terrorisere menneskeheten ble lagt til side, og den gigantiske skapningen ble i stedet en frelser for menneskene. Nå ønsker produksjonsselskapet Toho Co. å vende tilbake til figurens røtter.

En første trailer for den kommende filmen, Godzilla Minus One, er nå sluppet, og det ser virkelig ut til at menneskene får hendene fulle med å håndtere denne utgaven av figuren. Filmen utspiller seg i etterkrigstidens Japan og viser hvordan det japanske folket må forholde seg til Godzilla når den begynner å herje i landet.

Filmen skal etter planen vises på kinoer over hele verden fra 1. desember 2023. Se traileren nedenfor.