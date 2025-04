Godzilla-videospill kan være i ferd med å gjøre en stor tilbakekomst

HQ

Toho, selskapet bak populære japanske filmer og TV-serier som Godzilla Minus One, Jujutsu Kaisen og Studio Ghiblis verker, ønsker å akselerere globaliseringen i årene som kommer, spesielt når det gjelder Godzilla.

I en rapport fra Bloomberg Japan har Toho avslørt planer om at Godzilla skal utforske andre verdener enn film og TV, og bevege seg inn i videospill, merchandise og attraksjoner. Godzilla har selvfølgelig dukket opp i videospill før, og har nylig blitt med på Fortnite-listen sammen med det andre massive dyret King Kong.

Men i motsetning til disse samarbeidsprosjektene ser det ut til at dette vil være mer fokusert på Godzilla som den sentrale karakteren i et spill. Kanskje til og med en spillbar Godzilla? Som vi vet, tar utviklingssykluser for videospill år i dag, og det vil derfor sannsynligvis ta litt tid før disse Godzilla-spillene kommer frem i lyset, men nå vet vi at de blir konseptualisert.