Godzilla x Kong: The New Empires andre trailer er enda sprøere enn den første.

Godzilla-fans har spist godt i det siste. Ikke bare fikk vi den utmerkede Godzilla Minus One i fjor, men nå får vi enda mer action med den store øglen når han slår seg sammen med King Kong igjen.

I den andre traileren for Godzilla x Kong: The New Empire får vi mange flere detaljer om historien denne gangen. Det er noen menneskelige karakterer vi må følge (snøft), men ellers ser det ut til at mye fokus er lagt på CGI-gigantene våre.

Vi får også se et helt samfunn av enorme aper i traileren, noe som får oss til å undre oss over at det ikke foregår et Rise of the Planet of the Apes-scenario i denne versjonen av Jorden, spesielt med tanke på at disse primatene er like store som skyskrapere.

Se traileren nedenfor, og Godzilla x Kong: The New Empire har premiere 29. mars.