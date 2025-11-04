Golden Joysticks 2025: Her er de nominerte til årets ultimate spill

HQ

Hver pris på Golden Joysticks er prestisjefylt i seg selv, men den som skiller seg ut blant resten er uten tvil Ultimate Game of the Year. Dette er faktisk den faktiske GOTY-prisen fra arrangementet, og med Golden Joysticks rundt to uker unna, vet vi nå de 12 spillene som er nominert til dette troféet.

De nominerte er som følger :



Blue Prince



Clair Obscur Ekspedisjon 33



Death Stranding 2: On the Beach



Donkey Kong Bananza



Ghost of Yotei



Hades II



Hollow Knight Silksong



Indiana Jones og den store sirkelen



Kingdom Come: Deliverance II



Peak



Silent Hill f



Split Fiction



Avstemningen for denne prisen er nå åpen og vil forbli det frem til 8. november. Når det gjelder hvem som skal presentere Golden Joysticks i år, vil Lady Dimistrecu fra Resident Evil Village håndtere presentatøroppgaver, ettersom Maggie Robertson er utpekt som vert.