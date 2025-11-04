Gamereactor

Golden Joysticks 2025: Her er de nominerte til årets ultimate spill

12 titler er med i kampen om det prestisjetunge trofeet.

HQ

Hver pris på Golden Joysticks er prestisjefylt i seg selv, men den som skiller seg ut blant resten er uten tvil Ultimate Game of the Year. Dette er faktisk den faktiske GOTY-prisen fra arrangementet, og med Golden Joysticks rundt to uker unna, vet vi nå de 12 spillene som er nominert til dette troféet.

De nominerte er som følger :


  • Blue Prince

  • Clair Obscur Ekspedisjon 33

  • Death Stranding 2: On the Beach

  • Donkey Kong Bananza

  • Ghost of Yotei

  • Hades II

  • Hollow Knight Silksong

  • Indiana Jones og den store sirkelen

  • Kingdom Come: Deliverance II

  • Peak

  • Silent Hill f

  • Split Fiction

Avstemningen for denne prisen er nå åpen og vil forbli det frem til 8. november. Når det gjelder hvem som skal presentere Golden Joysticks i år, vil Lady Dimistrecu fra Resident Evil Village håndtere presentatøroppgaver, ettersom Maggie Robertson er utpekt som vert.

