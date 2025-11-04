nyheter
Golden Joysticks 2025: Her er de nominerte til årets ultimate spill
12 titler er med i kampen om det prestisjetunge trofeet.
Hver pris på Golden Joysticks er prestisjefylt i seg selv, men den som skiller seg ut blant resten er uten tvil Ultimate Game of the Year. Dette er faktisk den faktiske GOTY-prisen fra arrangementet, og med Golden Joysticks rundt to uker unna, vet vi nå de 12 spillene som er nominert til dette troféet.
De nominerte er som følger :
- Blue Prince
- Clair Obscur Ekspedisjon 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
- Indiana Jones og den store sirkelen
- Kingdom Come: Deliverance II
- Peak
- Silent Hill f
- Split Fiction
Avstemningen for denne prisen er nå åpen og vil forbli det frem til 8. november. Når det gjelder hvem som skal presentere Golden Joysticks i år, vil Lady Dimistrecu fra Resident Evil Village håndtere presentatøroppgaver, ettersom Maggie Robertson er utpekt som vert.