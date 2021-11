Goldeneye 007 er ikke lenger bannlyst i Tyskland

HQ

Det er velkjent at tyskerne har strenge regler for sensur i populærkulturen (relatert til landets noe problematiske fortid) og et spill som har blitt påvirket av det er Goldeneye 007 til Nintendo 64. Men nå ser det endelig ut til å være noe som til og med tyskere kan spille etter 24 år. En oppmerksom Reddit-bruker kalt Shin_Ken rapporterer at et av N64-æraens høydepunkter nå er fjernet fra den tyske BPjM-listen over "medier som er skadelige for unge mennesker". Dette har ifølge kilden blitt aktivt etterspurt av Nintendos europeiske partnere, noe som i seg selv er oppsiktsvekkende.

Denne merkelige forespørselen får det unektelig til å høres ut som at vi har et gjensyn i vente. Nintendo har nylig introdusert Nintendo 64-titler til Switch Online-tjenesten, og vi vet allerede at Rare-klassikeren Banjo-Kazooie vil dukke opp. Kanskje er forklaringen bak denne nye beslutningen at Goldeneye 007 også kommer til Switch.

Vi kan i hvert fall krysse fingerene.

Takk, Nintendo Life