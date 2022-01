Goldeneye 007 kommer visst til Xbox

HQ

Rare Replay er en fantastisk samling av spill fra de britiske utviklerne som nå er en del av Xbox Game Studios, men det er særlig ett spill mange ble skuffet over ikke ble inkludert. Heldigvis er det tydeligvis på vei til Xbox likevel.

Exophase har nemlig som vanlig hatt et øye med databasene til Xbox, og det viser seg at Goldeneye 007 plutselig har fått en Achievements-liste. Bildene får det til å se ut som om dette er en ren port i stede for en remaster eller lignende, så det overrasker meg ikke om dette er noe som lanseres helt ut av intet på Xbox One i nærmeste fremtid. Da forhåpentligvis med mulighet for å spille multiplayer online selv om jeg tviler de bruker penger og servere på slikt. Man kan uansett håpe.