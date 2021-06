Golf Club Wasteland byr på en helt unik golfopplevelse

De fleste av oss har spilt golf eller minigolf på et tidspunkt enten i det virkelige liv eller digitalt, og vet hvordan det vanligvis ser ut. Det er et helst solrikt spill med frodig og grønt gress. Dette er imidlertid absolutt ikke det du forventer av det nylig annonserte Golf Club Wasteland.

I stedet for å være en gentlemansport er dette mer et puzzlespill i ruinene av vår sivilisasjon som har ødelagt jorden. Menneskeheten bor nå på Mars og besøker bare jorden for å spille golf, og ved å gjøre dette kommer du til å lære mer om katastrofen som fikk oss til å forlate hjemplaneten vår og hvordan det er å leve på Mars.

Sjekk ut traileren nedenfor. Golf Club Wasteland kommer tidlig i høst til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.