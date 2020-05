Golf With Your Friends er ute nå til PlayStation 4, Xbox One og Switch

Du ser på Annonser

Nå som samfunnet begynner å komme seg på bena igjen, og reglene ikke er fullt så strenge lenger, kan du invitere gode venner over for litt lokal multiplayer. Og Larry "Major Nelson" Hryb har et godt forslag til hva dere kan spille sammen - Golf With Your Friends. Det har nylig blitt utgitt på PlayStation 4, Switch og Xbox One etter at det tidligere kun har vært tilgjengelig på PC i lang tid.

Det tilbyr minigolf for opptil 12 spillere online, med unike baner (blant annet inspirert av Worms, da dette er et Team 17-publisert spill) - og for å gjøre ting enda bedre er det også inkludert i Xbox Game Pass. Sjekk ut konsoll-lanseringstraileren nedenfor.