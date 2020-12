Gone Home-utviklernes neste prosjekt er Open Roads

Gone Home var et skjellsettende spill for sjangeren, som ofte blir kalt "walking simulators" - hvor narrativet er i mye høyere fokus enn gameplayet. Nå har studioet bak Gone Home, Fullbright, tenkt til å ta deres sterke fortellinger ut på landeveien.

I hvert fall heter deres kommende spill Open Roads, og følger en mor og datter som drar på road trip for å etterforske en gammel hemmelighet forbundet til familiens fortid. Spillet kommer til å ha noen dyktige folk på rollelisten også. Der finner vi nemlig blant annet Keri Russel (The Americans, Star Wars: Rise of Skywalker) og Kaitlyn Dever (Booksmart, Uncharted 4).

Traileren, som ble avduket under The Game Awards, kan du se nedenfor.