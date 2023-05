Good Omens kommer endelig tilbake i juli

Det overrasket mange da Amazon kunngjorde at Good Omens hadde blitt fornyet for en andre sesong på Prime Video ettersom den første var direkte tilpasset boken av Neil Gaiman og Terry Pratchett, en bok som ikke har noen oppfølger. Men uansett har en andre sesong vært i arbeid en stund, og den lange ventetiden skyldes at Gaiman har måttet lage en helt ny historie. Nå får vi dog snart se resultatet.

Prime Video har kunngjort at Good Omens kommer tilbake til streameren 28. juli, Da får vi hele seks episoder, noe som betyr at du ikke trenger å vente på at hver episode skal komme ukentlig.

Når det gjelder historien for denne sesongen, er plotsammendraget som følger: "Sesong to av Good Omens utforsker historier som går utover det opprinnelige kildematerialet for å belyse det uhyggelige vennskapet mellom Aziraphale, en masete engel og sjelden bokhandler, og den rasktlevende demonen Crowley. Etter å ha vært på jorden siden The Beginning, og med apokalypsen forpurret, vender Aziraphale og Crowley tilbake til det enkle livet blant dødelige i Londons Soho når en uventet budbringer presenterer et overraskende mysterium."

Forvent en trailer for sesongen når vi nærmer oss utgivelsesdatoen.