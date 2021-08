Goodbye Volcano High utsatt til 2022

HQ

Ett av spillene som virkelig utmerket seg visuelt i fjorårets PlayStation 5 sin Future of Gaming-sending var uten tvil Goodbye Volcano High. Som om presentasjonen ikke var nok lot mange seg fascinere av tanken på en historie om ungdommer som snart er ferdig med skolegangen. Vi har uansett ikke hørt stort siden den gang, noe det er en grunn til.

Ko-op har lagt ut en melding som annonserer at Goodbye Volcano High utsettes til 2022. Dette skyldes faktisk ikke bare pandemien heller, for utviklerne bestemte seg for å reboote historien i spillet kort tid etter avdukingen i fjor. Du kan lese mer om akkurat hvordan og hvorfor de endret på Fang sine motivasjoner, skapningers personligheter og mer her.