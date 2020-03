Google bestiller Stadia-eksklusiv fra Splash Damage

Google fikk ikke akkurat en god start med Stadia ved lanseringen, da det var mangel på funksjoner, en sparsom spillkatalog og noen spill som ikke presterte som lovet. Men det er tydelig at Google spiller på den lange bane her, og de har både kjøpt studioer, grunnlagt sine egne, og nå bestiller de også eksklusiver fra tredjeparter.

Som 9to5Google kan avsløre, har Google offisielt bestilt en eksklusiv tittel fra studioet Splash Damage, som tidligere har laget multiplayertitler som Brink og Dirty Bomb, men har også samarbeidet tett med Microsoft på Gears Tactics, Halo: The Master Chief Collection og Gears 5.

"At Splash Damage we're always looking to innovate, and always looking for partners and platforms that allow us to do just that. We've been huge fans of Stadia ever since it was announced and have been amazed by both the technology and passion for gaming that the Stadia team has", sier studioet.

Spillet blir en del av Googles First on Stadia-program, og vi kommer til å se flere spill inngå i samme program i løpet av året.