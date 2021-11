Google Chrome er nå betydelig raskere

HQ

Google Chrome har nylig fått en uventet hastighetsinjeksjon. Etter en oppdatering er det fire ganger mer sannsynlig at søkeresultatene vises innen 500 ms. Det betyr at du ikke lengre trenger å sløse bort dyrebare brøkdeler av et sekund når du søker etter Kiribatis hovedstad og hvor mange kilo 17 britiske stones egentlig tilsvarer. For å dra nytte av oppgraderingen må du dog sørge for at Google Chrome er din standardnettleser.

Denne hastighetsøkningen sies å være på grunn av selskapets PartitionAlloc-investering, der surfing med Chrome nå oppgis å bruke mindre enn 20% av minnet, og dette har dermed ført til at ett av seks søk nå er så raskt som "a blink of an eye". Du kan lese mer om Google Chromes seneste oppdatering her.