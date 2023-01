Google har et The Last of Us-påskeegg

HQ

Det ser ut til at Cordyceps-pandemien også har infisert Google-søk, for om du går inn på søkemotorens hjemmeside akkurat nå kan du finne ranker og sopp som spirer over hele skjermen.

Heldigvis er det ingen grunn til å være redd, for denne infeksjonen vil ikke vare på datamaskinen din lenger enn du vil. Du kan til og med få mer ved å søke The Last of Us akkurat. Da vil du se en rød sopp dukke opp nederst på skjermen, og jo mer du klikker på den jo mer av skjermen fylles.

Dette pene påskeegget viser bare hvor innflytelsesrik The Last of Us blir etter hvert som flere episoder fortsetter å slippes. Vi er ikke engang halvveis i showet ennå, og fortsatt ser det ut til å være alt noen snakker om når det gjelder TV akkurat nå.

Har du sett The Last of Us ennå? Fortell oss hva du syntes.