Google jobber med å få Steam til Chromebooks

Det er vel ingen som betrakter Chromebooks som gode verktøy til å spille på, for de er ofte markedsført med prisbevissthet, og kommer ikke med hestekreftene til å konkurrere med andre Windows-baserte laptoper på markedet.

Men noe tyder på at dette kan endre seg i fremtiden, i hvert fall vet vi nå at Google jobber med å sikre Steam-støtte til Chrome OS snart. Dette kommer via Android Police, som har snakket med Chrome OS-produktsjef Kan Liu.

Han sier at Steam er på vei til Chrome OS, og mente også at dette skjer via et direkte samarbeid mellom Valve og Google.