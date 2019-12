Google kjøper Journey to the Savage Planet-skaperne

Journey to the Savage Planet har ikke engang blitt lansert, men med utviklere av spill som Assassin's Creed III, Far Cry 4 og Batman: Arkham Origins bak roret er det ikke rart at Typhoon Studios' første spill har vekket interessen hos mange. Nå viser det seg at Google er en av disse.

Google kan nemlig avsløre at de nå har kjøpt Typhoon Studios, og dermed blir det vesle studioet implementert inn i Stadia Games and Entertainment. Planen er uansett fortsatt at Journey to the Savage Planet skal komme til både PC, PlayStation 4 og Xbox One den 28. januar, så får vi se om fremtidige spill bare vil lanseres på Stadia eller om Google er villige til å samarbeide med Sony, Microsoft og Nintendo enkelte ganger.