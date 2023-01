Google kunngjør det nøyaktige tidspunktet Stadia legges ned

HQ

Det kom ikke som noe stort sjokk da Google kunngjorde i september i fjor at deres Stadia-satsing var over og at tjenesten ville legges ned for godt i 2023. Vi fikk en dato den gang, men det nøyaktige tidspunktet har ikke blitt avslørt før nå.

Tidspunktet som gjelder er 18. januar kl. 23:59, så hvis du er en av de som sitter på en Stadia og ennå ikke har migrert dataene som kan migreres til en annen plattform, begynner du å få dårlig tid. Har du kjøpt spill til Stadia forventes du å få pengene refundert, og har du noen av Ubisofts spill på platformen får du gratisversjoner av disse til PC.