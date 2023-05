Google kunngjør offisielt Pixel Fold

HQ

Det har lenge gått rykter om at en Google Pixel Fold-enhet er på vei, og nå har Google endelig slått ned ryktene ved å faktisk kunngjøre enheten. Avslørt som en del av en merkelig Star Wars Day-spøk, der teknologiselskapet uttalte "May The Fold Be With You", får vi et første glimt av enheten og blir til og med fortalt om når vi kan forvente å lære mer om den.

Nettstedet for Pixel Fold sier ganske enkelt at 10. mai vil Google vise frem enheten under Google I/O-keynoten, og det er omtrent alt vi vet offisielt om telefonen akkurat nå.

Nettstedet har en ansvarsfraskrivelse som sier: "Pixel Fold kommer snart. Denne enheten har ikke blitt autorisert i henhold til reglene til Federal Communications Commission eller andre regulatorer. Disse enhetene kan ikke selges eller distribueres på annen måte før nødvendige juridiske autorisasjoner er blitt innhentet."

Så det er sannsynligvis en god sjanse for at vi får en utgivelsesdato neste uke, da den forhåpentligvis innen da vil ha blitt autorisert.