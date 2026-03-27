Google kunngjorde en ny versjon av Android Automotive OS med åpen kildekode

Det ser ut til at Google vil innta en mye mer sentral rolle i bilen din i nær fremtid. Selskapet har annonsert en ny, åpen kildekode-versjon av Android Automotive OS designet for å drive ikke bare infotainment, men nesten alt annet inni også.

Den oppdaterte plattformen kalles Android Automotive OS for Software Defined Vehicles (AAOS SDV), og i stedet for bare å kjøre apper på en dashbordskjerm, blir Googles programvare posisjonert som det sentrale systemet som kontrollerer store deler av bilens funksjonalitet, som rapportert av InsideEV's.

Det inkluderer ting som klimakontroll, setejusteringer, belysning og skjermer, områder som tradisjonelt håndteres av separate programvaremoduler fra forskjellige leverandører. Ved å konsolidere disse systemene har Google som mål å forenkle utviklingen og redusere kompleksiteten bilprodusentene står overfor i dag.

Tiltaket er en del av en bredere bransjetrend mot såkalte "programvaredefinerte kjøretøy", der funksjoner kan oppdateres, forbedres eller til og med legges til eksternt etter kjøpet. Google sier at ved å gjøre plattformen til åpen kildekode kan produsentene bygge videre på et felles fundament, samtidig som de kan fokusere på sine egne unike funksjoner og merkevarebygging.

Den nye plattformen forventes å bli tilgjengelig gjennom Android Open Source Project senere i 2026, og partnere som Renault og Qualcomm er allerede involvert i den tidlige utviklingen.