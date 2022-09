Google legger offisielt ned Stadia

HQ

Lenge har det virket som om Stadias ende var rett rundt hjørnet. Først la de ned alle de eksklusive førstepartsstudioene, og senere begynte de å få problemer med å få spill på plattformen.

Men nå har dagen altså kommet. Google har avslørt via et blogginnlegg at tjenesten offisielt legges ned helt. Den ble lansert for omtrent tre år siden, og fordi den legges ned så tidlig, refunderer Google nå samtlige Stadia-orienterte hardwarekjøp gjort gjennom Google Store. I tillegg ser det ut til at spillkjøp gjort gjennom Stadia også refunderes.

Spillere har tilgang til biblioteket sitt frem til 18. januar 2023, men da er det slutt.

"I mange år har Google investert på tvers av flere aspekter av spillindustrien. Vi hjelper utviklere med å bygge og distribuere spillapper på Google Play og Google Play Games. Spillskapere når ut til publikum over hele verden på YouTube gjennom videoer, direktestrømming og shorts. Og nettskystrømmeteknologien vår leverer oppslukende spilling i massiv skala."

"For noen år siden lanserte vi også en forbrukerspilltjeneste, Stadia. Og selv om Stadias tilnærming til strømming av spill for forbrukere ble bygget på et sterkt teknologisk grunnlag, har den ikke fått den trekkraften hos brukerne som vi forventet, så vi har gjort den vanskelige beslutningen om å begynne å avvikle Stadia-strømmetjenesten vår."

Stadia-teknologien vil fortsatt brukes på YouTube, Google Play og andre AR-relaterte prosjekter, men selve tjenesten forsvinner etter 18. januar.