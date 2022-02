Google ser ut til å ville satse mer på nettbrett i fremtiden

HQ

Selv om Android er det mest populære operativsystemet for smarttelefoner i dag, har Apple hatt et tydelig grep om nettbrettmarkedet. Google prøvde konseptet også i 2012 med sin egen serie med Nexus-nettbrett, men siden har de tydelig redusert dette til fordel for smarttelefoner og Chromebooks.

Nå er det dog tegn som tyder på at Google virker klare til å satse på nettbrett igjen. Nettstedet 9to5Google rapporterer at selskapet i en stillingsutlysning for en "Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience", skriver:

"We believe that the future of computing is shifting towards more powerful and capable tablets. We are working to deliver the next chapter of computing and input by launching seamless support across our platforms and hero experiences that unlock new and better ways of being productive and creative."

Uttalelsen kommer etter at Rich Miner, medgründer av Android, returnerte til Google, hvor han jobber i deres operativsystemavdeling. Dette har fått flere medier som Computer World og Tech Radar til å spekulere i om google vil investere mer i nettbrett i fremtiden.