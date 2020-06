Google Stadia er nå tilgjengelig på stort sett alle Android-enheter

Du ser på Annonser

Stadia har lidd av ganske store begrensninger som ikke helt har gjort at folk har kunnet gjør hva som egentlig var tenkt - å kunne spille hvor som helst på hva som helst. Men nå har Google tatt et stort steg mot det målet da det ikke lengre kreves en spesifikk Android-mobil for at tjenesten skal kunne brukes.

Google skriver at alle enheter med Android 6.0 eller en senere versjon enkelt kan laste ned Stadia-appen fra Google Play og prøve ut tjenesten.

"You can now choose to play games on Stadia with any Android phone that can install the Stadia app, including phones that aren't currently on our list of officially supported phones. While this feature is still in development and not every phone will work perfectly, you can now try out Stadia and play your favorite games on more screens than ever before."

Du må dog gå inn under "Experiments" og akseptere "Play on this device", så det ser ikke ut til at det er en helt offisiell lansering enda. Bruker du selv Stadia, og hva synes du om tjenesten?