Google Stadia har mottatt et siste spill før den forestående nedleggelsen

Google Stadia stenges offisielt om mindre enn to dager, den 19. januar kl. 08:59 for å være nøyaktig. Men til tross for denne forestående nedleggelsen har de bestemt seg for å gi fansen et siste spill, et lite prosjekt som regnes som tittelen som Stadia-teamet brukte til å teste plattformens funksjoner med.

Tittelen er kjent som Worm Game, og er i hovedsak en tolkning av Snake, da det ber spilleren om å vokse i størrelse ved å spise mat samtidig som man unngår sin egen voksende kropp som følger etter. Det har forskjellige spillmoduser, inkludert en flerspillermodus der målet er å være den lengste og siste ormen som gjenstår, og forutsatt at du har tilgang til en Google-konto og Stadia, er det helt gratis å spille.

I beskrivelsen av Worm Game står det: «Spill spillet som kom til Stadia før Stadia kom til verden. «Worm Game» er en ydmyk tittel vi brukte for å teste mange av Stadias funksjoner, og som startet i god tid før den offentlige lanseringen i 2019, helt ut i 2022. Det vil ikke vinne Årets spill, men Stadia-teamet brukte MYE tid på å spille det, og vi tenkte vi skulle dele det med dere. Takk for at dere spiller, og for alt.

Det er ikke sagt noe om hva som vil skje med Worm Game når Stadia avsluttes om et par dager, men det er sannsynlig at spillet ikke lenger vil eksistere, så sørg for å ta en titt på det mens du kan.