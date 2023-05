Google vil begynne å slette inaktive kontoer

HQ

Hvis du har flere gamle Google-kontoer liggende, er det på høy tid å gå gjennom dem. Selskapet har kunngjort at de fra desember i år vil begynne å slette kontoer som ikke har hatt aktivitet på mer enn 24 måneder, noe som inkluderer alle tjenestene deres. Med andre ord Gmail, Drive, Kalender og Bilder.

Denne nye policyen vil også omfatte kontoer som overskrider sin maksimale lagringskapasitet, og Google håper at endringene vil hjelpe dem med å bedre administrere og sikre brukernes dataintegritet. I uttalelsen via bloggen deres nevnes det at mange eldre kontoer rett og slett er en sikkerhetsrisiko fra et passordperspektiv.

Moderne kontoer som opprettes på Google krever nå at passordene er av en viss kompleksitet, samt alternative kontaktveier eller tofaktorverifisering. Dette er funksjoner som var helt fraværende i Googles ungdom, så det er forståelig at Google ønsker å tette disse hullene for å unngå risikoen for at data faller i feil hender.

