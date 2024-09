Google vinner rettslig kamp mot EU

HQ

Google og EU har de siste årene vært involvert i flere rettssaker om ulike konkurransespørsmål, og i dag gikk teknologigiganten seirende ut av en av dem. Den europeiske unions domstol har opphevet en dom fra 2019 der selskapet ble dømt til å betale en bot på 1,5 milliarder dollar.

Ifølge AP News gjaldt tvisten en periode da Google angivelig hindret nettsteder som bruker søkemotoren sin fra å vise annonser fra andre leverandører. Selv om EU-kommisjonen kan anke avgjørelsen, er det ennå ikke klart om de vil gjøre det.

Denne avgjørelsen kommer bare en uke etter at EU-kommisjonen bestemte at Google skulle betale ytterligere rundt 2,7 milliarder dollar i bøter for å ha prioritert sin egen prissammenligningstjeneste fremfor konkurrerende alternativer.