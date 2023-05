Google viser frem Pixel Fold

HQ

Som lovet, som en del av Google I/O-arrangementet, løftet teknologititanen offisielt sløret på Pixel Fold, selskapets første sammenleggbare smarttelefon. Drevet av en Tensor G2-brikke, med en 5,8-tommers skjerm når den er brettet og en 7,6-tommers skjerm når den brettes ut, en IPX8-klassifisering for vannmotstand, et kameraoppsett som ligner på en vanlig Pixel-enhet, Android 14 OS-støtte og to fargealternativer, er ikke denne enheten akkurat budsjettvennlig.

Med priser som starter på £1,749, vil denne enheten absolutt brenne store hull i lommeboka, men med tanke på at du betaler for en FHD + OLED-skjerm som fungerer opptil 120Hz, 12 GB RAM, enten 256 GB eller 512 GB minne, et 4,821 mAh batteri, fingeravtrykk og ansiktslåsingsteknologi og tre bakre kameraer, får du mye teknologi for den stive prisen.