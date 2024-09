Googles Pixel 9 Pro hevder å være den kraftigste Pixel per dags dato

HQ

Det kan alltid være vanskelig å vite hvilken smarttelefon det er verdt å bruke pengene dine på, spesielt siden det er marginale oppgraderinger hvert år og generelt sett serier som spenner over flere lignende, men forskjellige modeller. Så med Googles nye serie av Pixel-enheter der ute, lurer du kanskje på om Pixel 9 Pro er verdt investeringen din?

For å hjelpe deg med å svare på det spørsmålet har vi fått tak i smarttelefonen og gjort den til fokus for en helt ny episode av Quick Look. Vi går i dybden på den kraftige maskinvaren, de ulike Gemini kunstig intelligens-elementene og alle de andre triksene og funksjonene som den tilbyr.

Du finner denne videoen nedenfor, der vår egen Magnus er vert for en stor Google Pixel-samtale.