Googles Pixel Watch 2 er ideell for den aktive brukeren

Et av de største bruksområdene for smartklokker ser ut til å være knyttet til trening og helse. De nyeste smartklokkene har sensorer og systemer som kan måle puls, hudtemperatur, stressnivå, søvnvaner og mye mer, og Google satser stort på treningstemaet med Pixel Watch 2.

Denne enheten har flere sensorer som gir mer nøyaktig oversikt over puls og andre kroppsmålinger, og har til og med innebygde systemer som hjelper deg med å håndtere og spore stress. Klokken kommer til og med med treningsstøtte i sanntid, slik at du kan forbedre og raffinere treningsøktene dine for å nå et treningsmål.

For å finne ut om dette er smartklokken for deg, kan du ta en titt på den nyeste Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av tanker og tilbakemeldinger om Google Pixel Watch 2.