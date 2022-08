Gotham Knights er ferdig over to måneder før lansering

HQ

Vi hører utviklere juble høyt når de avslører at et spill har "gone gold", altså er såpass ferdig at det sendes til fabrikkene, noe som vanligvis skjer rundt en måned før lansering. I dette tilfellet viser det seg at utviklerne tilsynelatende trengte mindre tid enn ventet.

Warner Bros. Games Montréal forteller nemlig at Gotham Knights allerede er ferdigutviklet til tross for at det ikke lanseres før den 25. oktober. De har altså over to måneder på seg til å fikse det siste småtteri som en lanseringsoppdatering tar seg av, så å utsette det helt til oktober var muligens ikke nødvendig.