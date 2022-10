Gotham Knights er låst til 30 bilder i sekundet på konsoll

HQ

Gotham Knights kommer ut om ikke altfor lenge, og vi vet ganske mye om spillet. Men studioet Warner Bros. Montréal har ikke ønsket å si noe om grafikkinnstillingene vi kan forvente av konsollversjonene. Og det er av en enkel grunn; det er nemlig ingen innstillinger i det hele tatt.

I en melding på spillets Discord (via VGC) forteller produsent Marty Flew at på grunn av "funksjoner i spillet", kjører det kun i 30fps på konsollene, dog i 4K og med Ray Tracing. Vi får altså ikke muligheten til å velge bort Ray Tracing eller høyere oppløsning for å oppnå høyere bildefrekvens.

"I know many of you are wondering about the availability of a performance mode for Gotham Knights on consoles. Due to the types of features we have in our game, like providing a fully untethered co-op experience in our highly detailed open-world, it's not as straightforward as lowering the resolution and getting a higher FPS."

Det ser altså heller ikke ut til at det er planer om å implementere dette senere.