Gotham Knights får tegneserie-forløper

Batman er død i det kommende Gotham Knights, som lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series den 25. oktober. I stedet får du spille som sidekickene hans Batgirl, Nightwing, Red Hood og Robin for å holde forbrytelsene som herjer Gotham City i sjakk.

Men hva var det som førte til alt dette, og er Batman virkelig død? Under San Diego Comic Con ble det avslørt at vi vil få mer informasjon om alt dette i en ny seksutgavers miniserie av tegneserier kalt Batman: Gotham Knights - Gilded City. Hvert nummer vil også inkludere en digital kode som gir deg noe ekstra i selve spillet, der den første gir deg BOSO22 Batcycle Skin. Hvis du får alle seks, er det også en syvende gjenstand for deg som bonus.

Her er den offisielle synopsisen:

"In Batman: Gotham Knights - Gilded City, a mysterious virus has infected Gotham City—turning its victims into rabid, yellow-irised maniacs driven to looting, theft, and bursts of anger. Batman - in his final case before his death - and his Gotham Knights struggle to keep this strange virus contained while investigating its origins. But this is not the first time this unusual illness has overtaken the city, as the series splits between present-day Gotham City and the Gotham City of the 1800s, as The Dark Knight and his allies discover the Runaway - one of Gotham City's earliest masked vigilantes."

Tegneserien lanseres på samme dato som spillet (fysisk og digitalt), så det er faktisk to Gotham-eventyr som starter 25. oktober.

