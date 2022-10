Gotham Knights går helt Gears of War i ny lanseringstrailer

HQ

De aller fleste spillselskaper nøyer seg med én lanseringstrailer, så de fleste av oss trodde nok vi ikke ville få se særlig mer fra Gotham Knights før den 21. oktober da Warner Bros. ga oss det de kalte en gameplaylanseringstrailer for noen dager siden. Vel, unntak må gjøres når man ønsker å ta mye inspirasjon fra en av verdens mest kjente trailere.

Nå har vi nemlig fått enda en lanseringstrailer for Gotham Knights, og denne er av det filmatiske slaget. Det er vanskelig for de av oss litt opp i årene å ikke tenke tilbake til Gears of War sin Mad World-trailer når en dyster utgave Band of Horses' The Funeral går i bakgrunnen mens Batgirl, Nightwing, Red Hood og Robin minnes Batman både på godt og vondt.