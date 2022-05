Gotham Knights har ikke crossplay

HQ

Nylig kunne Warner Bros. Montréal vise oss mer fra Gotham Knights, som slippes på PS5, Xbox Series og PC 25. oktober. Samtidig kunne de også slå fast at selv om spillet ser ut som det lett kunne hatt mikrotransaksjoner, så har det ikke det.

Men det er også noe annet spillet ikke har, og det er muligheten for spillere på tvers av plattformene å spille co-op sammen. Den nye FAQ-en har nemlig bekreftet at crossplay ikke er planlagt for øyeblikket:

"Cross-play support is not planned at this time."

Det avhenger nok til slutt av spillets popularitet, men det er synd at man ikke kan spille co-op mellom for eksempel PC og Xbox.