Gotham Knights kommer kanskje ikke til PS4 og Xbox One

Det har vært en lang overgang fra forrige generasjon til den nye, mye på grunn av mangel på konsoller, og et stort antall titler lanseres fortsatt på begge generasjonene. Men det virker som at dette er i ferd med å endre seg sakte, men sikkert. Et eksempel på det får vi fra Gotham Knights som nylig ble aldersmerket i Taiwan. I den forbindelse fremgår det at spillet kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series - og ingenting annet.

Som PlayStation Lifestyle påpeker er det indikasjoner på at Warner Bros. Montreal har valgt å droppe disse versjonene helt, da det gir utviklere mer teknisk frihet til å fokusere på de nyere formatene.

Tror og håper du at det stemmer?