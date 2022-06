Gotham Knights lar flere spille som samme karakter

HQ

Selv om Gotham Knights ikke krever det, så er spillet bygget for å støtte co-op mellom de fire spillbare karakterene (Nightwing, Batgirl, Robin og Red Hood). Men hvis du velger å spille med fremmede, så kan det jo hende at de dropper inn som den karakteren du allerede spiller som.

Det har heldigvis blitt bekreftet i et intervju med Game Informer at spillet tillater at flere er den samme karakteren. Det gir deg frihet til å være akkurat den karakteren du ønsker, men det kan skape ubalanse i innlevelsen også.

"Vi overlater det til spillerne. Vi vet at noen vil ønske å ha forskjellige karakterer, men noen vil ikke bry seg. Jeg vil ikke spoile noe, men det er et morsomt øyeblikk i spillet hvis dere spiller som to av samme karakter. Vi gir dere full frihet."