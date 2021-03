Gotham Knights utsatt til 2022

Du ser på Annonser

Forrige sommer fikk Warner Bros. det til å virke som om de ville ha et fantastisk 2021 med både Hogwarts Legacy og Gotham Knights, men allerede den 13. januar fikk vi vite at Harry Potter-spillet måtte utsettes. Da var jeg nok ikke alene om å ane at dagens nyhet ville komme etter hvert også.

Nå bekrefter Warner Bros. Games Montréal nemlig at Gotham Knights også har blitt utsatt til en gang i 2022 siden de "trenger mer tid" for å lage det beste spillet de kan. Den gode nyheten er at vi fortsatt skal få mer informasjon de kommende månedene, så det er i alle fall noe å se frem til.