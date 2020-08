Gotham Knights-trailer bekrefter 2021-lansering

Warner Bros. Montreal lagde Batman: Arkham Origins og hjalp Rocksteady en god del med Batman: Arkham Knight, så det var liten tvil om hvem som skulle fortsette med Bat-familien etter at Rocksteady ville gå nye veier. Nå har vi fått se hvordan.

Gotham Knights fortsetter på en måte der Batman: Arkham Knight slapp om du samlet alle Riddler-trofeene (Warner Bros. sier at dette faktisk ikke er samme univers), noe som altså betyr at Batman tydeligvis er død. Dermed blir det opp til Batgirl, Nightwing, Red Hood og Robin som må ta over ansvaret, og gameplaytraileren vi har fått bekrefter at det blir mulig å spille sammen over internett. Denne sekvensen viser også "Games-as-a-service"-fokuset med lootsystem og level-indikatorerer på fiendene. Hva fiender angår får vi se Mr. Freeze og Court of Owls, men utviklerne sier at enda flere vil avsløres de kommende månedene før spillet lanseres en gang neste år.

