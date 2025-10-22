Gothic Remake kommer ikke til Nintendo Switch 2

HQ

Gothic Remake har store ambisjoner, og utviklerne hos Almkimia Interactive finjusterer en opplevelse som forhåpentligvis vil glede gamle fans og introdusere nye til et sjangerdefinerende RPG-spill i en åpen verden. Det er imidlertid ikke alle plattformer som får tilgang til Gothic Remake ved lansering.

Til tross for et kraftløft i Nintendo Switch 2, sa studiosjef hos Alkimia Interactive Reinhard Pollice at vi ikke vil se Gothic Remake på plattformen. "Switch 2 er en flott konsoll, men jeg tror du må ha en annen utviklingstilnærming," sa han. "Vi prøver å flytte grensene for den nåværende konsollgenerasjonen, og jeg tror ikke Switch 2 er på det nivået, dessverre."

Et ganske definitivt nei, altså, for alle som håper å få tak i Gothic Remake på en Nintendo-konsoll. Hvis du ikke er en Nintendo Switch 2-purist, og vil finne ut mer om hva du kan forvente når Gothic Remake lanseres på en annen plattform, kan du sjekke ut hele Barecelona Game Fest-intervjuet vårt nedenfor :