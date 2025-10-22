Gothic Remake kommer ikke til Nintendo Switch 2
Vi tok en prat med utviklerne på Barcelona Game Fest for å spørre om muligheten for at det kommer til en annen plattform.
Gothic Remake har store ambisjoner, og utviklerne hos Almkimia Interactive finjusterer en opplevelse som forhåpentligvis vil glede gamle fans og introdusere nye til et sjangerdefinerende RPG-spill i en åpen verden. Det er imidlertid ikke alle plattformer som får tilgang til Gothic Remake ved lansering.
Til tross for et kraftløft i Nintendo Switch 2, sa studiosjef hos Alkimia Interactive Reinhard Pollice at vi ikke vil se Gothic Remake på plattformen. "Switch 2 er en flott konsoll, men jeg tror du må ha en annen utviklingstilnærming," sa han. "Vi prøver å flytte grensene for den nåværende konsollgenerasjonen, og jeg tror ikke Switch 2 er på det nivået, dessverre."
Et ganske definitivt nei, altså, for alle som håper å få tak i Gothic Remake på en Nintendo-konsoll. Hvis du ikke er en Nintendo Switch 2-purist, og vil finne ut mer om hva du kan forvente når Gothic Remake lanseres på en annen plattform, kan du sjekke ut hele Barecelona Game Fest-intervjuet vårt nedenfor :