Gothic Remake lover en simulering "i en skala som knapt er sett før i et videospill"

En av de mer imponerende nyinnspillingene som ser ut til å være på vei, er uten tvil Alkimias moderne take på Gothic. Denne nyinnspillingen er et svært ambisiøst prosjekt som vil levere et komplekst og bredt rollespill i en levende verden, som utviklerne hevder å være "på en skala som knapt noen gang før er sett i et videospill".

Vi får et veldig godt eksempel og en teaser på dette i den siste traileren for spillet som ble presentert på THQ Nordic Showcase, som forteller oss at verden er designet for å fungere og føles levende selv uten spillerens påvirkning, og at du virkelig kan takle utfordringene på din egen måte, og at valget om å utforske er helt opp til spilleren selv. Det vil også være et valgsystem på plass som gjør at spillet tilpasser måten du løser oppdrag og chatter med NPC-er på, og ulike kamptilbud som inkluderer nærkamp, avstandskamper og magiske evner.

Alkimia bruker også denne traileren til å avsløre at selv om Gothic Remake vil være autentisk, vil det også være en utvidelse av det originale spillet som også forteller nye historier og har flere forbedrede spillelementer, som bedre håndverk, spillerprogresjon og NPC-vaner. Alt dette er mulig gjennom kraften i Unreal Engine 5.

Det vi ikke vet er når Gothic Remake vil debutere, ettersom ingen utgivelsesdato ble knyttet til denne siste traileren. Vi vet at spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S når det lanseres.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor, samt en haug med bilder.