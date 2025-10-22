Gothic Remake utviklerne ønsker å gi "flest mulig valgmuligheter til spillerne"

HQ

Mens vi skrangler videre mot 2026, hvor det ser ut til at slusene vil åpne for en hel rekke etterlengtede spill når de kommer til utgivelse, har mange RPG-fans Gothic Remake nær toppen av ønskelistene sine. Vi møtte utviklerne hos Alkimia Interactive på Barcelona Game Fest for å snakke om hvordan de øker ambisjonene sine når det gjelder spillerens valgmuligheter i spillet.

"Vi ønsker å legge til og gi spilleren valgmuligheter når det gjelder måten å spille på", sier ledende spilldesigner Javier Untoria. "De kan spille som de vil, så vi forbedrer kampene, magien og all avstandskampen. Ideen vår er at dette er et actionrollespill i en åpen verden, så spilleren kan dra hvor som helst, snakke når som helst, og alle avgjørelsene betyr noe i spillet ... vi går i den retningen for å gi spillerne flest mulig valgmuligheter."

Untoria gikk mer i detalj og la til at beslutningene går utover klare handlinger, og at spillerne kan bestemme hvordan de vil bli oppfattet, selv fra dialog. "Når vi begynner med en beslutning for spilleren, tenker vi på hvor mange alternativer vi vil ha, hvor mange måter å løse problemet på vi har i tankene, for spilleren vil alltid finne nye. Men du kan for eksempel gå via dialog, eller du kan lyve for folk. Vi gir spilleren alle valgmulighetene," sier han.

I en tid da RPG-fans ønsker flere beslutninger for å legge til et nytt lag av fordypning i opplevelsen, ser det ut til at Alkimia går i riktig retning. Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for flere detaljer, og hold øye med lanseringen av Gothic Remake tidlig neste år.