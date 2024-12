HQ

Friidrettsverdenen følger nøye med på en ung sprinter fra Australia. I en alder av 16 år har Gout Gout satt ny australsk rekord på 200 meter, 20,04 sekunder, som ikke er blitt slått siden Peter Norman i 1968 (20,06 sekunder).

Hans utrolige hurtighet og unge alder - han har også rekorden for den raskeste tiden noensinne av en 16-åring og er nummer to i U18-klassen - gjør ham til en høyt skattet stjerne i Australia, der man allerede ser potensialet hans i et tiår med olympiske medaljer. Selv Usain Bolt - som var tregere på hans alder - reagerte på seieren hans og sa "han ser ut som en ung meg" i en direkte melding sendt til Jumpers World.

Friidrettsforbundet i Australia lager allerede ordspill med navnet hans, "Gou of this world" ... bortsett fra at navnet hans er stavet feil.

Gikt Gikt burde hete Gout Gout - og uttales gwot gwot-.

Foreldrene hans, Bona og Monica, flyktet fra Sudan til Egypt. Familienavnet hans, Guot, ble endret til Gout på grunn av en arabisk stavefeil fra sudanske myndigheters side. Papirene kom deretter til Australia, der Gout ble født i 2007, i Ipswich.

Gouts foreldre forklarte det hele til 7News. "Når jeg ser at folk kaller ham Gout Gout, er jeg ikke så glad på hans vegne". Men i hans offisielle papirer står han fortsatt som Gout Gout, og gjennom sin agent sier utøveren at det er greit med navneforvirringen. "Kall meg Gout", sier han.

Faren hans, Bona Gout, har sagt at de vil fikse det, og spøkte med at de ikke vil at sønnen skal hete det samme som en sykdom (gikt er en type leddgikt).

Så teknisk sett er den korrekte måten å kalle ham på fortsatt Gout Gout, inntil foreldrene retter opp feilen og han får tilbake slektsnavnet som knytter ham til sin arv. Forhåpentligvis vil vi kunne kalle ham Guot Guot innen OL i 2028, når han er 20 år, og spesielt OL i Brisbane i 2032, når den australske stjernen er 24 år.