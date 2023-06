HQ

Nå som vi har kommet godt inn i sommeren og ting har roet seg litt hva nye spill angår har Rebeca bestemt oss for at det er en perfekt anledning til å se tilbake på noen av favorittspillene sine. Derfor går hun tilbake til Fortnite i dagens GR Live for å se hva Chapter 4 Season 3 har å by på.

Rebeca starter som vanlig klokken 16, og vil herje på øyen i rundt en time for å se den nye jungelen, forhåpentligvis vise noen nye skins og mer. Alt på GR Live-hjemmesiden.