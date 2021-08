GR Live sjekker hvor mye penere Quake er klokken 16

HQ

Etter en helg med QuakeCon-streamer passer det godt å starte uken med å sjekke ut spillet som faktisk ga navnet til messen og vi faktisk fikk nytt fra under årets messe, nemlig Quake. For det viste seg at altså at Nightdive, MachineGames og id Software altså har pusset opp det tjuefem år gamle spillet på PC og dagens konsoller. Med både forbedrede og faktisk nytt innhold er gjengen i GRTV nysgjerrig på karaktermodeller er det ikke rart at gjengen i GRTV er nysgjerrig på om spillet holder seg godt i disse dager, så da blir det tid for å finne svar på dette i dagens stream. Som vanlig kan du se det hele fra klokken 16 på GR Live-siden og andre streamingtjenester.