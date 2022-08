GR Live sjekker ut årets spill-kandidaten AI: The Somnium Files nirvanA Initiative

HQ

AI: The Somnium Files fikk jo en god mottakelse da det kom ut for tre år siden, så noen hadde nok litt forventninger til oppfølgeren. De færreste hadde vel uansett turt å håpe at AI: The Somnium Files nirvanA Initiative ville bli såpass bra.

Spillet har tross alt blitt ett av de best anmeldte i år, så den spanske sjefredaktøren ønsker å fremheve hvorfor i dagens GR Live-sending. Du kan derfor se han kose seg med AI: The Somnium Files nirvanA Initiative i en time fra klokken 16 i dag på GR Live-siden vår.